Concerto per il Milite Ignoto

Forze Armate, Grande Guerra e Milite Ignoto: il ricordo tra musiche e immagini, perché il prossimo 6 novembre, alle 21 all'auditorium delle scuole Medie, il corpo bandistico 'La Cittadina' di Turbigo, con l'Associazione Risorgimentale 3 Giugno 1859, i Combattenti e Reduci, la Pro Loco, il Gruppo Turbighesi d'Oro, l'Amministrazione comunale e 'Ferruccio' (Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali) hanno organizzato, appunto, 'Il concerto del ricordo', nel centenario del Milite Ignoto, cittadino onorario d'Italia e anche di Turbigo. "Il bunker del ricordo, poi - scrivono dall'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 giugno 1859 - presso la sala espositiva della nostra realtà, accoglierà la pagina riferita al Milite Ignoto e sarà visitabile già da domenica mattina (7 novembre). Vogliamo ringraziare i vari gruppi associativi che, assieme ai Combattenti e Reduci, si sono subito mobilitate nella richiesta formale alla nuova Amministrazione comunale. Le note della banda e le immagini porteranno, allora, i presenti a non dimenticare il sacrificio di quella generazione che, dopo aver affrontato una Guerra Mondiale, si trovò a dover fare i conti pure con la pandemia di 'spagnola' senza le armi che abbiamo oggi".

