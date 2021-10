Notte dei Santi a City Life

Gli adolescenti potranno camminare in uno dei distretti più innovativi di Milano, passando sotto le Tre Torri della città alla ricerca delle tracce di santità.

Le comunità e gli oratori che sono intorno al quartiere CityLife di Milano sono pronte ad accogliere i ragazzi della Diocesi di Milano per la prossima Notte dei Santi che si terrà nella serata di domenica 31 ottobre 2021.

Gli adolescenti potranno camminare in uno dei distretti più innovativi di Milano, passando sotto le Tre Torri della città, «il dritto, lo storto e il curvo», e dando testimonianza del loro passaggio nella notte che anticipa la festa di Tutti i Santi.

"La Notte dei Santi sarà un percorso a tappe che condurrà gli adolescenti a confrontarsi con le vite straordinarie di alcuni «santi» loro coetanei, scoprendo che anche la loro è una «vita straordinaria», soprattutto se confermeranno la scelta di vivere secondo il comandamento dell’amore e si attornieranno di «compagni di viaggio» degni di fiducia (fellowers).

La proposta Ama. Questa sì che è vita! e la lettera agli adolescenti «Fellowers, Compagni di viaggio» determineranno i temi del percorso. Ritroveremo nelle figure di alcuni «santi adolescenti» i tratti del comandamento dell’amore messo in pratica nel quotidiano delle loro esistenze. Scopriremo, attraverso attività di animazione e momenti di ascolto e di preghiera, come una «vita straordinaria» si compia quando viene messo in pratica il comandamento del Signore Gesù: «amatevi gli uni gli altri».

Determinante nel percorso sarà l’incontro con uno dei Vescovi ausiliari di Milano, che saranno tutti presenti – insieme al nostro Arcivescovo Mario Delpini – per confermare la fede degli adolescenti in una delle tappe del cammino".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro