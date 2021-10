La minoranza non va in consiglio

"Documenti da discutere che ci arrivano a sole poche ore dalla seduta". E, così, ecco che 'Nosate Rinasce' (sui banchi dell'opposizione), stasera non sarà in consiglio.

"Una mancanza di rispetto": lo dicono e lo ripetono più e più volte i tre rappresentanti in consiglio comunale di 'Nosate Rinasce' (Lega e Centrodestra), sui banchi dell'opposizione; e, così, ecco che proprio gli stessi consiglieri di minoranza (Stefania Paccagnella, Federica Galli e Luca Giudici) stasera (29 ottobre) hanno deciso di non presentarsi alla seduta, appunto, della massima assise cittadina. "Non è possibile che i documenti, che, poi, dovranno essere discussi, ci arrivino a sole poche ore dall'inizio dell'adunanza - commentano - Nel caso specifico, infatti, gli atti in questione ci sono stati inviati nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 28 ottobre); bene, se questo è rispettare le altre forze politiche... Sinceramente a noi sembra l'esatto contrario. Ma sia chiaro, nessuno vuole accusare i dipendenti, che già sotto organico stanno facendo un rilevante lavoro, il nostro appunto è per l'attuale Amministrazione. Meno male che la maggioranza, in altre occasioni, ha voluto sottolineare l'importanza della collaborazione; soltanto parole, mentre nei fatti...". E da qui, dunque, la scelta di non presenziare alla massima assise cittadina, per dare, innanzitutto, un segnale "Però, contemporaneamente, per far sì che qualcosa in futuro possa, finalmente, cambiare, ma per davvero - concludono".

