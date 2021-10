'Mille voci per il tetto': evento canoro per sostenere i lavori della scuola Materna di via Giolitti. Parrocchia e 'Every Night' vi aspettano domenica 31 ottobre, alle 15.30.

Musica e note per la scuola Materna di via Giolitti a Castano. Si intitola 'Mille voci per il tetto', l'evento canoro organizzato dalla Parrocchia di San Zenone, in collaborazione con il gruppo 'Every Night', appunto per sostenere i lavori al tetto dell'istituto cittadino (offerta libera). L'appuntamento, allora, condotto da Mr. Antony e Monia (con ospiti d'eccezione), è in calendario domenica 31 ottobre, alle 15.30 nel salone Officina della Madonna dei Poveri.

