'Dolcetto o scherzetto': pronti a vivere Halloween nei negozi di Castano. L'iniziativa è in programma venerdì 29 ottobre e vedrà coinvolte, appunto, diverse attività.

'Dolcetto o scherzetto': pronti a vivere Halloween nei negozi di Castano. L'iniziativa è in programma venerdì 29 ottobre e vedrà coinvolte, appunto, diverse attività commerciali cittadine: bar 'Mira', 'Capelli ribelli', 'Chic come l'etoile', 'Comas', 'Colori e sapori', 'Cristallerie Panda', 'Ecostore', erboristeria 'Chicche di salute', 'Fiori di luna', 'Girotondo bimbi', 'Il Golosone', 'Life parrucchieri', 'New dental clinic', 'Nubibus sigarette elettroniche', 'Rampinelli costruzioni', 'Rosso di sera' e 'Villoresi viaggi'.

