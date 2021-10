IFTS: prima campanella

Prima campanella all'istituto 'Torno' di Castano per il percorso IFTS, corso post diploma finalizzato alla formazione di professionisti nella gestione amministrativa ordinaria.

Prima campanella all'istituto 'Torno' di Castano per il percorso IFTS, corso post diploma finalizzato alla formazione di professionisti nella gestione amministrativa ordinaria di una piccola-media impresa e nelle tecniche di controllo del trend aziendale. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Lombardia, l'iniziativa prevede una durata complessiva di 1000 ore (da ottobre a luglio), suddivise in 600 di formazione (aula e laboratorio) e 400 di tirocinio in azienda. Di livello alto è il profilo atteso per i 23 allievi che si sono iscritti e che potranno acquisire il titolo di specializzazione tecnica superiore solo se avranno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo e superato l'esame finale previsto. L'attenzione verso i giovani, i loro sogni, il loro desiderio di costruirsi un futuro, che da sempre caratterizza il 'Torno', è stata il motore di questo progetto, fortemente voluto dai professori Fabrizio Pastori, Mariella Smedile e Anna Maria De Carli e immediatamente condiviso e sostenuto dalla preside Maria Merola e dal sindaco Giuseppe Pignatiello. In questa nuova avventura, l'istituto di piazzale 'Don Milani' è parte di una squadra di partner prestigiosi: Università dell'Insubria, Confindustria Alto Milanese, CFP PROMOS, Energheia Impresa Sociale, Etica Spa, Comune di Castano Primo. A tenere le lezioni in orario pomeridiano, dalle 14 alle 17, saranno, oltre ad alcuni docenti interni alla scuola, esperti esterni qualificati, per lo più imprenditori.

