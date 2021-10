Castagnata a Miazzina

Oltre ottanta partecipanti, un'entusiasmo riscoperto e sapori davvero speciali... una bella giornata all'aria aperta per tornare a vivere esperienze semplici a Miazzina.

Oltre ottanta partecipanti, un'entusiasmo riscoperto e sapori davvero speciali... una bella giornata all'aria aperta per tornare a vivere esperienze semplici e di grande coinvolgimento.

"Semplicità e voglia di star insieme… nella nostra ‘seconda’ casa! - hanno commentato gli organizzatori - Un ritorno a Miazzina tra tanti bambini e famiglie, chi di ritorno dopo tanti anni, chi per scoprire questo nostro piccolo angolo di paradiso… una bella castagnata ricca di sapori e divertimento per tutti!".

In mattinata spazio per la ricerca di castagne nei boschi del territorio, mentre dopo un pranzo particolarmente curato si è svolta la messa all'aperto.

