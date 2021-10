Asfaltature e lavori: Cuggiono cantiere aperto. L'assessore Sandro Guzzini analizza lo stato di avanzamento delle opere pubbliche.

Rinnovare non è sempre semplice, nè tanto meno immediato. Lo sa bene l’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Cucchetti che, da un anno alla guida del paese, ha proseguito gli interventi programmati dalle precedenti amministrazioni implementando gli interventi alla viabilità cittadina. “In questi giorni si sta proseguendo alla riasfaltatura di via Garibaldi e piazza San Maurizio - spiega Sandro Guzzini, assessore ai lavori pubblici - Gli interventi erano previsti e andranno a sistemare i vari ‘rappezzi’ delle sottostrutture, svolti nei mesi scorsi. Si procederà poi anche in alcune aree di via Annoni e di via Vittorio Emanuele. Oltre all’asfaltatura verrà poi rifatta la segnaletica stradale”. In questi giorni prosegue spedito anche il cantiere di Largo Borghi, con la sistemazione dell’area centrale e il riposizionamento dei parcheggi: “Qui vi sarà da attendere solo i tempi di maturazione del porfido - continua Sandro Guzzini - Confidiamo di riaprire l’area tra la prima e seconda decade di novembre”. Tra gli interventi in essere anche la riqualifica del sistema di illuminazione pubblica: “Sono stati posizionati i nuovi lampioni nel nuovo parcheggio dell’Oratorio - commenta l’Assessore Guzzini - e verranno collaudati e accesi nel prossimo mese. Come Amministrazione stiamo anche predisponendo, con alcune idee, il secondo bando per poter completare il passaggio alla luce led, con più risparmio e resa, di tutto il paese, entro la fine del prossimo anno”. In attesa della fase di collaudo del primo lotto della tangenziale esterna, in ‘cantiere’ ci sono anche altri interventi: il rifacimento dell’illuminazione del campo da calcio del campo sportivo, la rimozione dell’amianto dalla palestra comunale e il ripristino dei marciapiedi (con piantumazione di nuove piante) nell’area di Piazza mercato. “Comprendo i disagi e magari le problematiche per i cittadini - commenta Sandro Guzzini - purtroppo però è l’unico modo per poter realizzare i necessari interventi per il miglioramento della viabilità del paese”.

