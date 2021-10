Primo consiglio sospeso

Primo consiglio comunale 'post' elezioni a Turbigo e subito un colpo di scena. I consiglieri Manila Leoni, Davide Cavaiani e Dante Bolognesi, infatti, abbandonano la seduta. Il motivo: discussioni e dissidi con il neo eletto sindaco Fabrizio Allevi e con alcuni componenti della futura giunta per la distribuzione delle deleghe all'interno, appunto, della stessa squadra di governo. E, così, ecco che i tre consiglieri di maggioranza dopo la convalida degli eletti, arrivati al punto 3 all’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICE-SINDACO (Art. 46 D. Lgs. 267/2000 E S.M.) E ALL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A CONSIGLIERI) , lasciano la massima assise cittadina. Qualche minuto di pausa, richiesto dall’opposizione, e poi anche quest’ultima esce. Consiglio, dunque, che viene sospeso e, ora, dovrà essere riconvocato entro 48 ore.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro