Incidente in superstrada

Un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina (mercoledì 20 ottobre), ha bloccato la Boffalora Malpensa nel tratto tra Cuggiono Sud e Mesero Sud.

Un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina (mercoledì 20 ottobre), ha bloccato la Boffalora Malpensa nel tratto tra Cuggiono Sud e Mesero Sud per circa un’ora. Per cause in corso di chiarimento da parte della Polizia Stradale di Magenta si è verificato l’urto tra un autocarro e un altro veicolo. Inizialmente si temevano gravi conseguenze per una persona coinvolta, ma all’arrivo dei soccorritori della Croce Azzurra di Buscate e dell’automedica, la situazione era tranquilla, tanto che nessuno è stato trasferito in ospedale. Verso le 8 la Polizia Stradale ha riaperto la superstrada al passaggio dei veicoli.

