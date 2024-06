Da don Angelo a don Andrea

Dopo dieci anni alla guida delle comunità cittadine, don Angelo Sgobbi dopo un periodo di discernimento ha deciso di dedicarsi ad un'attività di maggior spiritualità e silenzio. In paese arriva il meserese don Andrea Cardani.

Dieci anni di servizio, di messe, di preghiere, di guida spirituale per le sue comunità. Il magentino don Angelo Sgobbi dopo anni dedicati alla guida delle comunità parrocchiali di Cuggiono e di Castelletto ha deciso, dopo un attento e mirato percorso di discernimento, di provare a vivere più intensamente la sua fede con un nuovo ruolo.

"Dal prossimo mese di settembre il vostro parroco, don Angelo Sgobbi, lascerà Cuggiono. Durante quest’anno don Angelo ha compiuto con l’Arcivescovo un cammino di discernimento personale che ha verificato la possibilità di vivere un ministero presbiterale consacrato maggiormente alla preghiera, al silenzio e alla penitenza - spiega il vescovo ausiliare di Milano Luca Raimondi - Questa scelta è maturata già da tempo nell’animo di don Angelo che spiega bene le motivazioni di questa decisione nel bollettino parrocchiale della vostra comunità.

Ringrazio sentitamente don Angelo per gli anni di ministero svolti in mezzo a voi e lo ringrazio per il coraggioso passo che sta compiendo, segno del primato dello Spirito. Lo accompagniamo con la preghiera e sono certo, saprete come salutarlo e ringraziarlo".

Dal prossimo mese di settembre il vostro nuovo parroco sarà don Andrea Cardani. Don Andrea, originario di Mesero, è nato nel 1972 ed è diventato prete nel 2006; attualmente è parroco e responsabile della comunità pastorale di Pogliano Milanese.

