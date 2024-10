Don Andrea e l'incontro con Carlo Acutis

Un racconto unico e speciale, un grande dono, don Andrea Cardani, parroco di Cuggiono, da giovane prete conobbe il beato Carlo Acutis prima della malattia.

Un momento speciale di catechismo si è svolto recentemente quando don Andrea Cardani, parroco della comunità, ha condiviso con i bambini un racconto personale e straordinario: l'incontro con il Beato Carlo Acutis, il giovane conosciuto in tutto il mondo per la sua fede profonda e il suo amore per l'Eucaristia.

Durante l’incontro, don Andrea ha parlato della sua esperienza, spiegando come, anni fa, ebbe l’opportunità di conoscere Carlo, allora un adolescente, in un contesto semplice e familiare. Infatti, arrivò nella parrocchia del giovane pochi mesi prima della malattia, e Carlo, ora beato, si offrì per aggiustargli e sistemargli il pc. "Carlo era un ragazzo come voi", ha detto don Andrea ai bambini, "aveva i vostri stessi sogni, passioni e anche qualche difficoltà, ma ciò che lo distingueva era il suo amore sconfinato per Gesù e la sua straordinaria devozione all'Eucaristia".

Carlo Acutis, scomparso prematuramente a soli 15 anni nel 2006, è stato beatificato nel 2020 ed è oggi considerato un esempio per tutti i giovani. Don Andrea ha descritto Carlo come un giovane normale, amante del calcio e dei computer, ma con una spiritualità fuori dal comune. "Ciò che più colpiva di Carlo era la sua semplicità e la sua capacità di rendere la fede una parte viva della sua quotidianità", ha aggiunto il sacerdote.

Al termine dell'incontro, don Andrea ha invitato i bambini a seguire l'esempio di Carlo: "Essere santi è possibile anche per voi", ha detto con entusiasmo. "Carlo ci ha mostrato che si può essere amici di Gesù in ogni momento della nostra vita, senza rinunciare alle cose belle e normali della nostra età".

L'incontro si è concluso con una preghiera al Beato Carlo Acutis, affinché possa ispirare sempre più giovani a camminare con fede e a fare della propria vita un esempio di amore cristiano. Per i bambini di catechismo è stata una giornata toccante e ricca di insegnamenti, un’occasione per sentirsi più vicini alla figura di un giovane Beato dei nostri tempi, capace di parlare ai cuori dei più piccoli e dei più grandi con un linguaggio semplice ma potente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!