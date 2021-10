Super Mario a scuola

Dopo la via Acerbi, ecco adesso la scuola di via Giolitti. Murales per una Castano a colori e per tutti. Sui muri del plesso è comparso un bellissimo 'Super Mario'.

Chissà in quanti, alla fine, arrivando a scuola se lo saranno chiesto: "Ma è lui? Proprio Super Mario?". Già, nientemo che il mitico idraulico immaginario, protagonista dell'omonima serie di videogiochi, lì davanti ai loro occhi. Eh sì, perché tra i diversi murales realizzati per il progetto 'Un Amore di Paese' c'è anche, appunto, il celebre personaggio conosciuto praticamente da tutti. Matite, gessetti, vernice e quant'altro, insomma, e dopo i muri del plesso scolastico di via Acerbi a Castano, ecco che ci si è trasferiti alla scuola di via Giolitti, per trasformare in realtà le proposte artistiche e i disegni pensati dai bambini e dai giovani degli istituti cittadini. E a prendere forma è stato, proprio, Super Mario, con l'immancabile maglietta rossa, salopette blu, guanti e cappello e con molti altri elementi e particolari che fanno parte del videogioco. "Davvero 'Un Amore di Paese'; mai espressione fu più adatta - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - L'amore che ha spinto tanti ragazzi a scegliere di passare giornate intere a sintetizzare in un unico momento le idee e i sogni dei nostri figli. Gli stessi bimbi che, adesso, arrivando a scuola troveranno questa bella sorpresa, quei bambini che incroceranno in qualche modo il loro stesso sogno: sbalorditi, felici e rapiti dalla bellezza delle immagini, mentre con le loro cartelle si avvieranno in classe. L'immaginazione e la condivisione, forse proprio questi devono essere la scuola e mi piace pensare che anche gli insegnanti, vedendo la gioia di colori e di fantasia, faranno il loro ingresso all’Istituto Falcone e Borsellino con un sorriso in più, con una speranza più forte e con una voglia rinfrancata da chi ha scelto di mettersi al servizio senza chiedere nulla in cambio se non la gratitudine di noi genitori ed il sorriso di quei bimbi che erano loro solo qualche anno fa". Appunto lo spirito con cui è nato 'Un Amore di Paese': un progetto che vuole essere sinonimo di attaccamento, attenzione e cura per il territorio, vivendo e, soprattutto, sognando una Castano colorata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro