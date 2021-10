Che festa sulle 'due ruote'

Sabato 9 e domenica 10 ottobre si è tenuto il 41esimo raduno nazionale della ‘Casseula’ organizzato dal Moto Club Inverunese . Una due giorni ricca di appuntamenti patrocinata dal Comune di Inveruno. Nella giornata di sabato, dedicata alle iscrizioni, si è tenuto un aperitivo offerto da ‘Degustami’ e a seguire la cena per tutti gli iscritti all’evento. Domenica 10 alle ore 11.00, dopo la benedizione di tutte le moto presenti, si è tenuta la sfilata terminata al ‘Piatto d’oro’ di Furato che ha offerto l’aperitivo a tutti i presenti. Alle ore 12.30 presso il Circolo Italia si è tenuto il tradizionale pranza a base di ‘Casseula’.

La manifestazione si è conclusa con diverse premiazioni tra cui il Trofeo Pianta Giampaolo, giunto alla sua tredicesima edizione, e Trofeo Giorgio Pedretti, giunto alla ventisettesima edizione.

