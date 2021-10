Funghi... che passione!

Domenica 10 ottobre presso il suggestivo chiostro di Villa Annoni a Cuggiono, si è tenuta la 22esima edizione della Mostra Micologica. Promossa e organizzata dal gruppo Micologico di Cuggiono con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la mostra ha raccolto molto materiale fungino premiando poi il fungo più bello, più raro e più curioso. Tanti gli esemplari esposti, segno caratteristico della stagione autunnale che stiamo attraversando in cui il fungo ha un ruolo principe!

Il controllo tempestivo e accurato dei funghi raccolti può salvare la vita ed evitare danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale. Gli ispettorati micologici delle ATS rilasciano certificazioni di commestibilità gratuitamente".

CONTROLLO FUNGHI

Il servizio è gratuito

Sedi e orari di accesso dall'1 settembre al 29 novembre 2021.

Castano Primo

piazza Mazzini 43

tel. 02.8568 5865/4198

lunedì pomeriggio ore 14-16

Magenta

via al Donatore di Sangue (palazzina 1 Ospedale)

tel. 02.8568 5865/4198

lunedì pomeriggio ore 14-16

