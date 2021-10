Due centraline 'Arianna'

Da questa settimana sul territorio di Inveruno sono entrate in funzione due centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria per quanto riguarda le polveri sottili.

Comprendere un problema non vuol dire necessariamente risolverlo, ma almeno iniziare ad affrontarlo. Da tanti, troppi anni, si parla di inquinamento atmosferico ma con campionature generiche, ora si sta diffondendo nel territorio in sistema semplice ma importante.

“Da questa settimana sul territorio di Inveruno sono entrate in funzione due centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria per quanto riguarda le polveri sottili. A breve verrà messa a disposizione della cittadinanza una applicazione alla quale ci si potrà collegare per avere informazioni sulla qualità dell’aria - commenta il sindaco Sara Bettinelli - Attualmente sono disponibili “solo” i dati Arpa, certamente più completi come fonti di inquinamento rilevate, ma sicuramente con una rilevazione meno puntuale poiché i loro punti di rilevamento sono distanti circa 5-6 km dal nostro territorio comunale. Si sta in questo modo componendo una rete di monitoraggio sovracomunale che permetterà a tutti noi di valutare quotidianamente la situazione dell’aria e, di conseguenza, i comportamenti da tenere.

Siamo molto soddisfatti che Inveruno sia parte di questo progetto”.

