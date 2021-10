Sabato 16 e domenica 17 ottobre, nell'ambito della 'Festa del volontariato', il Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame proporrà l'iniziativa 'Mazzafame urban art', imperniata appunto sulla performance di street artists provenienti dal Legnanese.

Arte di strada in passerella. Tra sperimentazione, impegno sociale e creatività a tutto tondo. Colori che si fanno messaggi. E messaggi che si traducono in colori a dimostrare di essere destinati a tutti, con la massima inclusione. Sabato 16 e domenica 17 ottobre, nell'ambito della 'Festa del volontariato', il Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame proporrà l'iniziativa 'Mazzafame urban art', imperniata appunto sulla performance di street artists provenienti da ogni angolo del Legnanese. Tutto con la concezione che l'incremento della vivibilità e della godibilità di un quartiere passi anche per il suo potenziamento estetico. Il Comitato Mazzafame si muove così sulla scia di quanto introdotto in altre realtà in cui sono stati costituiti appositi muri proprio per creare una palestra ideale per gli slanci cromatici degli artisti di strada.

