Venerdì 15 ottobre, alle 21, alla libreria 'La nuova terra' di via Giolitti 14 un appuntamento dal titolo 'Papa Francesco, l'ecologia integrale... e noi?'.

Si chiama ecologia integrale e mira a imprimere una svolta alla salvaguardia del pianeta. Un concetto al quale Papa Francesco ha addirittura dedicato un'enciclica dal titolo 'Laudato Sii'. E che ha stimolato la riflessione di diversi esperti. Tra di loro figurano Bruno Bignami e Gianni Borsa, autori del volume 'Parole come pane: tutto è connesso, ecologia integrale e novità sociali'. Nella consapevolezza che rispetto per l'ambiente e acquisizione di una rinnovata e potenziata concordia sociale siano due idee destinate a parlarsi sempre di più. Borsa, giornalista notissimo a Legnano anche per il suo impegno sul versante politico-sociale al timone del circolo culturale 'Polis', ne parlerà venerdì 15 ottobre alle 21 alla libreria 'La nuova terra' di via Giolitti 14 in un appuntamento dal titolo 'Papa Francesco, l'ecologia integrale... e noi?'. Con lui interverranno Chiara Citterio, Giovanni Formigoni e Laura Ponzelletti. L'iniziativa si svolge a ridosso dello svolgimento della Settimana sociale dei cattolici italiani, in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre. Per accedere all'appuntamento sarà necessario esibire il 'green pass'.

