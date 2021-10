Il 'Torno' a Expo Dubai

L'istituto superiore 'Torno' di Castano, eccellenza italiana all'Expo con il polimero 'green' per produrre borse in bioplastica della 5B Biotecnologie Ambientali.

'Torno'... benvenuti a Dubai. La scuola di piazzale Don Milani è, infatti, tra le eccelenze italiane all'Expo. Sì, perché gli alunni della 5B Biotecnologie Ambientali che, nell'ambito del rogetto 'Beyond Borders', hanno creato nel laboratorio di chimica un polimero 'green' per produrre borse in bioplastica, partendo dalle patate coltivate nel loro giardino alchemico, sono e saranno protagonisti, appunto, all'Esposizione Universale. Più precisamente, il video che gli stessi hanno realizzato e dove sono illustrati tutti i passaggi dell'attività ha ottenuto una menzione speciale dalla Fondazione Bracco e, pertanto, sarà disponibile ai visitatori del Padiglione Italia dell'attuale Expo Dubai 2020, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. "Complimenti vivissimi ai ragazzi - scrivono dall'istituto superiore di Castano Primo - e alle professoresse Chiara Chiodini e Daniela Luca, per l'importante lavoro svolto".

