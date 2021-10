Incendio, grave una 71enne

Una donna di 71 anni è rimasta gravemente ustionata in un incendio scoppiato la notte scorsa in un'abitazione in Via Vittorio Veneto a Inveruno.

Grave episodio di cronaca, questa notte, ad Inveruno. Una donna di 71 anni è rimasta gravemente ustionata in un incendio scoppiato la notte scorsa in un'abitazione in Via Vittorio Veneto. La donna si trova ora ricoverata in condizioni serie all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco inverunesi. Sembra che l'incendio abbia coinvolto un capanno dell'abitazione e la donna sia stata rinvenuta, appena fuori, gravemente ustionata. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.

