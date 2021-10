Primo consiglio 'post' voto

Mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli, c'è la data del primo consiglio comunale 'post' elezioni. Così, il prossimo 21 ottobre, partirà il secondo mandato Merlotti.

Mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli, c'è la data del primo consiglio comunale 'post' elezioni. Così, il prossimo 21 ottobre, ecco che il riconfermato sindaco di Buscate, Fabio Merlotti, ha convocato la massima assise cittadina, per dare ufficialmente il via al suo secondo mandato alla guida del paese. "Per quanto riguarda la giunta - dice - è praticamente o quasi fatta. Manca solo una definizione, ma conto entro i prossimi giorni di chiudere in maniera definitiva".

