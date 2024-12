Il commento di 'Insieme per Buscate'

Il gruppo di minoranza 'Insieme per Buscate': "Il vicesindaco invece di denunciarci, spendendo 2200 euro di soldi pubblici, poteva ascoltarci e riparare gli errori".

La Corte dei conti, sentito il Comune, ha deliberato che, per il quarto anno consecutivo il bilancio presentato dall’assessore Colombo Davide ai consiglieri di Maggioranza, Minoranza, ai membri della sua Giunta e a tutti i buscatesi era sbagliato e contrario al principio contabile di veridicità, con il risultato di aver chiuso gli esercizi 2021, 2022 e 2023 con corrispondenti disavanzi di 300, 120 e 220 mila euro. Questo è quanto deliberato dalla Corte dei Conti e la corrispondenza tra l’accertato oggi e quando dichiarato da noi negli scorsi anni ci da conferma del fatto che abbiamo avuto sempre ragione e che, se non fossimo stati ignorati, questa situazione non si sarebbe presentata. In altre parole il vicesindaco invece di denunciarci, spendendo 2200 euro di soldi pubblici, poteva ascoltarci e riparare gli errori. Proprio a seguito di ciò, avevamo avanzato la richiesta di dimissioni 2 anni fa e la dichiarazione di mancanza di fiducia nei suoi confronti affermata in Consiglio Comunale. Oggi i bilanci in disavanzo sono tre e questo dimostra che non è stato fatto ciò che era necessario per ripianare i conti e vincolare adeguatamente le risorse. Per questo motivo il Comune di Buscate deve restituire 124.000 euro di Fondi COVID, la cui errata contabilizzazione è responsabile del disavanzo sostanziale di 120.000 euro del 2022.

Per ora questi sono i fatti accertati, prossimamente il Comune di Buscate dovrà anche spiegare lo stato della Cassa vincolata e la rendicontazione del milione di euro riguardante la Casa delle Associazioni. La questione è sotto la lente della Corte dei Conti che ha concesso al Comune sessanta giorni di tempo, improcrastinabilmente, per il ricalcolo delle poste di bilancio. Abbiamo provato ad applicare al bilancio le registrazioni nel modo richiesto dai magistrati contabili, per spiegare ai colleghi di Maggioranza da dove sorgevano i dubbi sulla rendicontazione delle spese riguardante la Casa della Associazioni. Il clima di mutua collaborazione e di maggiore apertura della Giunta sul tema dei bilanci, rispetto al passato, è un grande passo avanti per il bene di tutti.

I consiglieri di minoranza, Franca Colombo, Valeriano ottolini, Sergio Gambero e Lorenzo Colombo.

