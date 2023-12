"Un anno ricco di lavori"

Il sindaco di Buscate, Fabio Merlotti, ci traccia un bilncio delle opere pubbliche realizzate in questo 2023.

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Fabio Merlotti, sindaco di Buscate

Il 2023 è stato un anno decisamente positivo per i molti progetti avviati e quelli messi in cantiere. A titolo non esaustivo: • partita la costruzione della casa delle associazioni; • in fase di definizione la pianificazione dei lavori di sicurezza idrogeologica del nostro territorio con il progetto SPUGNA; • in fase di definizione due project financing sul cimitero che prevedono la riqualificazione energetica ed edile dello stesso, con sistemazione dei colombari che saranno anche dotati di ascensori; • in itinere il piano di recupero dell'ex area Crespi, completamente bonificata, che diventerà una logistica che riqualificherà completamente l'area, attualmente degradata, e porterà molti posti di lavoro; • riqualificazione di 2 aule della scuola materna per la didattica innovativa; • realizzazione di nuova area ricreativa presso il Parco Pratone, con giochi inclusivi; • manutenzione straordinaria del verde pubblico.

