Malvaglio in festa

Condivisione, allegria, divertimento e una serie di attività per tutti. Una domenica di festa a Malvaglio. Un pomeriggio all'insegna di iniziative e laboratori.

Condivisione, allegria, divertimento e una serie di attività per tutti. Una domenica di festa a Malvaglio con i bar e le attività commerciali, in collaborazione con MPA - Music Professional Accademy e con il patrocinio del Comune. Pronti via, allora, alle 12.30 con il pranzo in piazza, mentre alle 14 ecco la sfilata delle proposte autunno/inverno del negozio 'La Seconda Chance' e, poi, spazio a 'Cos'è la pizza? Scopriamolo insieme...' (laboratorio per bambini promosso da 'Danny's pizzeria-bar'), mentre alle 16 si è fatto merenda assieme, prima di laciarsi catturare dallo spettacolo 'Pettybubbleshow' (bolle di sapone e clownerie) ed alle 17.30 dall'ìesibizione del gruppo musicale 'The Beetools'. A seguire, infine, pasta aglio, olio e peperoncino.

