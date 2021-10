Caprarica a Inveruno

'Se una sera d’autunno uno scrittore...’: continuano ad Inveruno per gli incontri letterari in villa, promossi dalla biblioteca, con la collaborazione di Fondazione per Leggere e Città che Legge. Questo venerdì 8 ottobre è il turno di Antonio Caprarica.

'Se una sera d’autunno uno scrittore...’: continuano ad Inveruno per gli incontri letterari in villa, promossi dalla biblioteca, con la collaborazione di Fondazione per Leggere e Città che Legge. Questo venerdì 8 ottobre è il turno di Antonio Caprarica (scrittore e inviato RAI da Londra). Da ricordare che gli eventi sono organizzati nel rispetto delle vigenti normative Covid. Per partecipare alle serate occorre, pertanto, essere provvisti di ‘green pass’ e prenotare la propria presenza (telefono 02/9788121 oppure biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro