Bramasole: anche antiquariato e modernariato

Tenuta Bramasole di Inveruno: con questo sabato 9 ottobre avrà inizio il mercatino dell’antiquariato e modernariato ogni secondo sabato del mese.

Piatti della tradizione, serate a tema, ma anche una bellissima fattoria didattica. Le novità e le sorprese della Tenuta Bramasole di Inveruno però non si fermano qui. Con questo sabato 9 ottobre avrà inizio il mercatino dell’antiquariato e modernariato ogni secondo sabato del mese. Un appuntamento sicuramente di grande interesse per appassionati, ma anche per cittadini alla ricerca di curiosità e oggetti per la casa. All’interno della Tenuta sarà possibile trovare modernariato, antiquariato, artigianato di qualità. Prodotti di ottima fattura. Chi fosse interessato a esporre può contattare il numero 3278621035.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro