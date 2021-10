Borse di studio di nuovo in presenza

Giovedì 30 settembre, finalmente in presenza, sono state consegnate a Magnago le borse di studio agli alunni meritevoli per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020.

Giovedì 30 settembre, finalmente in presenza, sono state consegnate a Magnago le borse di studio agli alunni meritevoli per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020. A seguire sono stati assegnati gli attestati di merito per chi nell’anno scolastico 2018/2019 ha conseguito risultati meritevoli (a causa della pandemia, le borse di studio erano state inoltrate singolarmente agli aventi diritto).

