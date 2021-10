Azzolin: grande 'prima'

Andrea Azzolin (Fratelli d'Italia), alla sua 'prima volta' in lista alle elezioni, è stato il più votato di tutti con 280 preferenze. "Grazie; emozionato e orgoglioso".

Volendo riprendere quel famoso modo di dire, "Buona la prima!". Ma, stavolta, bisognerebbe definirla "buonissima". Già, perché al suo debutto ufficiale alle elezioni (candidato consigliere nella lista vincente del sindaco Fabrizio Allevi), il portavoce di Fratelli d'Italia di Turbigo, Andrea Azzolin, non solo ha centrato l'importante risultato di entrare in consiglio comunale, bensì, con 280 preferenze, è stato il più votato di tutti, diventando il primo degli eletti. "Un traguardo che mi riempie di orgoglio e soddisfazione - commenta - L'emozione, ovviamente, è grande; voglio ringraziare la squadra che mi ha affiancato in queste settimane intense (dall'amico Francesco agli altri) e, quindi, la mia famiglia, per il costante supporto e sostegno". Uno straordinario successo, dunque, frutto del lavoro e dell'impegno portato avanti sia in campagna elettorale e, più in generale, negli anni passati. "Se oggi sono qui, infatti, lo devo all'intero percorso compiuto fin da quando ho cominciato ad avvicinarmi alla politica - prosegue - Rifarei ogni singolo passo, perché i vari momenti vissuti mi hanno permesso di crescere. Analizzando, invece, l'appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre, la prima riflessione è al totale ottenuto come gruppo. I cittadini hanno dato un segnale chiaro e preciso; la gente ha premiato la continuità, dando fiducia, come nel mio caso, anche ai volti nuovi che hanno deciso di scendere in campo. Noi siamo pronti a metterci in gioco per il presente ed il futuro di Turbigo, lavorando con attenzione e, in modo particolare, a fianco dei turbighesi. L'impegno da parte mia sarà massimo; sarò a disposizione della popolazione, per qualsiasi problematica, bisogno o semplicemente per parlare. Poi, uno dei principali obiettivi, riguarda la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale, per farlo sempre più apprezzare in paese e nel territorio".

