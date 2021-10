Alla scoperta del campanile

Lo hanno visto molte volte, ma dall'esterno. Adesso i cittadini di Dairago avranno la possibilità di conoscere più a fondo il campanile della loro chiesa di San Genesio.

Lo hanno visto molte volte, ma dall'esterno. Adesso i cittadini di Dairago avranno la possibilità di conoscere più a fondo il campanile della loro chiesa di San Genesio scalandolo. L'appuntamento, che si svolgerà in diversi turni, è in programma per domenica 10 ottobre. "Il 99,9 per cento delle persone - spiega la Parrocchia in una nota - non è mai stato in cima a un campanile. Chi lo ha provato è rimasto senza fiato, panorama a trecentosessanta gradi, visto non dalla larga terrazza di un palazzo ma da un'esile e alta costruzione come è un campanile, la complessità di tutti marchingegni che fanno suonare le campane, la dimensione impressionante delle campane viste da vicino". Tutto questo i cittadini dairaghesi lo potranno scoprire accompagnati dai volontari della Protezione Civile. Per poter partecipare all'evento la Parrocchia invita a collegarsi al suo sito www.sangenesio.eu e a compilare un modulo che vi si può scaricare.

