Comitato Genitori: rinnovo cariche

Dopo tre anni di attività è tempo di rinnovo delle cariche. Il Comitato Genitori Canegrate sta scaldando i motori in vista del rinnovo che si terrà il 14 ottobre e sarà volto a esprimere presidente, vicepresidente e segretario. Per ragioni di sicurezza igienico-sanitaria, la votazione è prevista dalle 15 alle 19 attraverso un link che sarà inviato dalla scuola ai genitori stessi. Intanto il sodalizio traccia un bilancio di quanto fatto nel corso dell'ultimo triennio intingendo la penna nell'inchiostro della soddisfazione. "Questi ultimi tre anni sono passati in un lampo - si legge in una nota - certo, gli ultimi due sono stati difficili e pesanti per i motivi che tutti ben conosciamo, il Comitato genitori, costituito tre anni fa, partito con una carica e un entusiasmo pari a poco altro, purtroppo non ha potuto fare tutto quello che aveva in programma, ma ora possiamo ripartire, sempre più carichi di energia e voglia di fare e mettersi in gioco".

