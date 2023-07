Efficientamento energetico al Nido

Parola d'ordine efficientamento energetico. L'asilo nido '1,2,3 stella' di via dei Partigiani a Canegrate sarà interessato da una serie di lavori volti a rendere più efficienti i serramenti e i sistemi di illuminazione.

Parola d'ordine efficientamento energetico. L'asilo nido '1,2,3 stella' di via dei Partigiani a Canegrate sarà interessato da una serie di lavori volti a rendere più efficienti i serramenti e i sistemi di illuminazione. Gli interventi hanno unvalore di circa 109 mila euro e consisteranno, come spiega il comune, nella "sostituzione dell'illuminazione interna con sistemi efficienti a Led e in quella dei serramenti esterni e dei relativi oscuramenti con nuovi serramenti basso emissivi dotati di oscuramento a lamelle interno al vetro camera". Queste nuove installazioni permetteranno alla struttura nido di essere in linea con la normativa vigente in materia illuminotecnica "uniformando e ottimizzando alcuni valori specifici riferiti alla qualità della luce quali la temperatura di colore e l'indice di resa cromatica, oltre a un miglioramento dei benefici apportati in relazione al comfort visivo". Quanto ai nuovi infissi, specifica ancora il comune di via Manzoni, "oltrechè migliore prestazioni energetiche avranno caratteristiche di sicurezza anti infortunio con particolare riferimento all'utilizzo di profili con spigoli arrotondatia vetri per evitare che la rottura del vetro possa arrecare danni a persone o cose".

