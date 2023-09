Medie al via dopo il restyling

Al suono della prima campanella gli studenti delle scuole medie di Canegrate hanno potuto apprezzare il risultato dei lavori di ristrutturazione del loro edificio scolastico.

Rimessa a nuovo e pronta per offrirsi ai suoi giovani alunni in un rinnovato splendore e in una crescente funzionalità. La scuola secondaria di Canegrate ha riaperto con novità significative. La conclusione del quarto lotto di lavori, spiega il Comune in una nota, ha infatti portato all' "installazione di bagni nuovi e alle ultime opere di pulizia degli ambienti". Innovazioni anche per l'auditorium intitolato alla vittima della 'Ndrangheta Lea Garofalo. "È stato completato - spiega ancora il Comune - con l'installazione di una elegante struttura circolare in metallo che delimita la zona palcoscenico e sorregge l'impianto luci a led e colorate, comandate da una consolle digitale e in futuro potrà portare un nuovo videoproiettore e dei microfoni".

