Studenti... 'Amici per la pelle'

Chiamateli di nuovo ‘Amici per la pelle’. Ancora una volta gli studenti della scuola Secondaria Robecchetto protagonisti, appunto, al concorso ‘Amici per la Pelle’.

Chiamateli di nuovo ‘Amici per la pelle’. E, in fondo, diversamente non potrebbe essere, perché ancora una volta gli studenti della scuola Secondaria ‘Antonio Rosmini’ di Robecchetto sono stati tra i protagonisti, appunto, del concorso ‘Amici per la Pelle’, progetto formativo promosso da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle. Eccoli, allora, pronti a scendere in campo, per mettere in pratica tutte le loro grandi qualità e capacità, in occasione di ‘Tattoo Tan – Il 2020 sulla tua pelle’ (questo il titolo della decima edizione). Ma, alla fine, non solo i ragazzi delle seconde A, B e C (sotto l’attenta guida e regia della professoressa Donatella Gagliardi) hanno avuto modo di dimostrare tutte le loro doti, bensì si sono anche classicati terzi con ‘Sentire sulla pelle’. Un risultato, certamente, straordinario che, però, non è nuovo per l’istituto, visto che già in passato era riuscito a centrare altri prestigiosi riconoscimenti.

