Di nuovo insieme a Teo

Matteo Losa ritorna a emozionare. Il gruppo artistico Fairitales propone un'altra data del tour arancione per assaporare da vicino il libro 'Un altro giorno insieme'.

Matteo Losa ritorna a emozionare. Il gruppo artistico Fairitales propone un'altra data del tour arancione per assaporare da vicino il libro 'Un altro giorno insieme', edito da Mondadori e uscito postumo l'anno scorso. L'appuntamento è per domenica 17 ottobre alle 17.30 presso il Bar Corona di Buscate, paese adottivo dello scrittore inverunese: all'aperto – per accogliere i numerosi partecipanti che ci saranno -, si terrà uno spettacolo di letture emozionali tratte dal libro arancione, inframmezzate da dei brani musicali. Alle 19, poi, un aperitivo 'bomba' con sorpresa, di cui parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione AIRC, per sostenere la lotta contro il cancro, di cui Matteo era testimonial e il cui impegno ora viene portato avanti dalla compagna Francesca Favotto. Per partecipare, occorre prenotarsi, chiamando il numero 338/8265844.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro