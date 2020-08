Un'onda arancione per Matteo

Continua, fino al 31 agosto, la raccolta fondi in memoria di Matteo Losa, che sarà devoluta ad AIRC per la ricerca sul cancro. Dall'1 settembre, data di uscita di 'Un altro giorno insieme', fino a venerdì 5, l'idea condivisa di colorare case e vetrine di arancione.

In una data e in un luogo speciale, per la storia di Francesca Favotto e Matteo Losa, domenica 23 agosto, è stata celebrata, all’Oratorio Don Bosco di Buscate, una Messa in memoria di Matteo. Gli amici, e coloro che non hanno potuto accompagnarlo con il funerale, erano presenti, ricordando nella preghiera il luminoso sorriso di Matteo, pur nella dolorosa lotta alla malattia. Testimonianza di un desiderio, infinito, che custodiva nel cuore, che lo animava e gli dava forza. Di un coraggio indomabile e di una capacità rara di dare significato alla vita (che non vale per gli anni, né tantomeno per le esperienze vissute), in ogni suo momento, comunicandolo intensamente con parole soppesate e profonde a chiunque intrecciasse il suo cammino o con i canali social Fairitales, traendone a sua volta magia, speranza, calore.

Teo diceva sempre: “Io devo solo resistere fino a quando non troveranno la cura per salvarmi”. Era diventato testimonial di AIRC, ed era orgoglioso di trasmettere la possibilità di una vita bella e piena, nonostante il cancro. Purtroppo lui non ha fatto in tempo, ma la malattia non lo ha vinto. Ha vinto ancora lui, vivendo serenamente, nell’amore di chi aveva vicino, fino all’ultimo. Continua, fino al 31 agosto, (e in soli 19 giorni sono già stati superati i 10mila euro) la raccolta fondi in memoria di Matteo Losa, che sarà devoluta ad AIRC per la ricerca sul cancro. “Lui non ha fatto in tempo. Ma sarà ugualmente felice di sapere che per e tramite lui salveremo tanti altri...”

Qui il link per donare: https://www.donazioneinmemoria.airc.it/Home/Page/5057

Così la sua luce, e la sua testimonianza, che ci spinge a non accontentarci della banalità, a mantenere vivi i desideri più belli, a non arrenderci di fronte alle difficoltà, non si spegnerà... L’onda gialla, che ha coinvolto ovunque in questi anni, sta già prendendo le sfumature dell’arancione. Dopo ‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ attendiamo ‘Un altro giorno insieme’. Lo avremmo voluto diverso, con Matteo a raccontarci e a presentare questo nuovo e grande traguardo. Manca pochissimo al 1 settembre, data in cui uscirà il primo romanzo di Matteo Losa, sempre per Mondadori (è possibile pre-ordinarlo online). Da quella data, fino al 5 settembre, vorremmo colorare vie, balconi, vetrine di attività commerciali, case… di arancione. L'idea, partita sui social, sta riscontrando tante adesioni. L’arancione è l’evoluzione del giallo. Anche quando sembra di essere arrivati già al massimo, al punto più alto di luce, c’è ancora qualcosa che può svilupparsi, migliorare, crescere. “I grandi obiettivi non si raggiungono mai da soli, ma solo insieme”. Ce lo hai insegnato tu, ora proviamo a raccogliere un po’ della tua luce.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro