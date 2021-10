"Dispiaciuti, ma avanti..."

Gabriele Marzorati di 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' (Lega e Centrodestra) sulle elezioni: "Siamo dispiaciuti del risultato, però avanti con impegno e determinazione".

Certo il dispiacere c'è ("Inutile nascondersi"), ma, contemporaneamente, c'è anche la consapevolezza di avere riportato in paese quella proposta di Centrodestra che con il tempo si era andata sempre più perdendo. Se da una parte, insomma, Gabriele Marzorati e la sua lista 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' (Lega e, appunto, Centrodestra) oggi devono fare i conti con la sconfitta alle ultime elezioni comunali, dall'altra, però, sono già al lavoro per programmare e organizzare il presente ed il futuro. "Il risultato delle urne ha evidenziato come il capoluogo e la frazione non hanno voluto il cambiamento, bensì hanno preferito proseguire sulla strada della vecchia politica proposta dalla squadra opposta alla nostra - commenta - Per quanto ci riguarda, invece, fin da quando siamo nati e durante la campagna elettorale, ci siamo mossi con impegno, passione e attenzione, cercando di portare alla popolazione idee e proposte concrete. Ovvio siamo dispiaciuti per come sono andate le cose, comunque non ci arrendiamo e andremo avanti con il nostro progetto". Dal presente, allora, al futuro, più precisamente ai banchi dell'opposizione in consiglio comunale. "Lavoreremo con grande determinazione e coinvolgimento per il bene del paese e dei cittadini - conclude".

"DISPIACIUTI, MA NON CI ARRENDIAMO E ANDREMO AVANTI CON IL PROGETTO"



