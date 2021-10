Allevi è il nuovo sindaco

Il risultato delle urne, infatti, è stato chiaro: Turbigo ha scelto di proseguire il percorso cominciato 10 anni fa con il sindaco Christian Garavaglia e, oggi, affidato al neo primo cittadino Fabrizio Allevi.

Nel segno della continuità. Il risultato delle urne, infatti, è stato chiaro: Turbigo ha scelto di proseguire il percorso cominciato 10 anni fa con il sindaco Christian Garavaglia e, oggi, affidato al neo primo cittadino (già assessore negli ultimi due mandati) Fabrizio Allevi (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Insieme per Turbigo). Sarà lui, insomma, a guidare il paese nel quinquennio che si sta per aprire e lo farà con una squadra che è un mix di esperienza e new entry. E se, intanto, da una parte, già ufficializzato ancor prima che cominciasse ufficialmente la campagna elettorale, il suo vice sarà Manila Leoni, dall’altra, nelle prossime ore, si comincerà a ragionare sulla scelta degli assessori e sulla composizione della futura giunta.

