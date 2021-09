Lavoro e economia 'post' pandemia

A Castano Primo, sabato 2 ottobre alle 9.30, nell’aula magna dell’istituto superiore Torno si terrà il convegno dal titolo 'Quali prospettive per il lavoro e il rilancio dell’economia nel Castanese dopo la pandemia'.

A Castano Primo, sabato 2 ottobre alle 9.30, nell’aula magna dell’istituto superiore Torno si terrà il convegno dal titolo 'Quali prospettive per il lavoro e il rilancio dell’economia nel Castanese dopo la pandemia'. Organizzato da Casa del Popolo e scuola, con il sostegno di sindacati e associazioni di categoria del mondo produttivo, ha l’obiettivo di affrontare il tema della ripresa partendo dalla situazione attuale dopo la pandemia, per passare da un esame delle conseguenze economiche e sociali alle azioni concrete che si vogliono avviare nei prossimi mesi in un sistema che è radicalmente cambiato. Tutto questo per cogliere al meglio le opportunità di sviluppo, mantenere la tenuta sociale, riallacciare con forza i legami con il mondo della scuola, affinché si possano garantire ai giovani idonei strumenti e percorsi di formazione volti ad agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro