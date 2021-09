La programmazione per il 2022-2024

Riqualificazione dell'area ex Rede, nuovo look per piazza Maggiolini, nuova sede per biblioteca e comando della Polizia Locale. Nel documento di programmazione per il triennio 2022-24 la giunta del sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, ha ordinato a dovere le priorità a cui intende mettere mano.

Riqualificazione dell'area ex Rede, nuovo look per piazza Maggiolini, nuova sede per biblioteca e comando della Polizia Locale. Nel documento di programmazione per il triennio 2022-24 la giunta del sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, ha ordinato a dovere le priorità a cui intende mettere mano. Nell'ottica di rendere il cuore pulsante del paese sempre più capace di battere nel segno della vitalità commerciale e sociale. "La nostra intenzione - esordisce il primo cittadino - è di portare la sede della Polizia Locale al centro del paese al posto della biblioteca, ma per questo occorrerà naturalmente muoversi con attenzione; a livello provvisorio l'intenzione è di portare l'ufficio tecnico a Villa Corvini e destinare la sede della Polizia Locale dove ora si trova l'ufficio tecnico". Il ragionamento, però, abbraccia un discorso più ampio e Cucchi non manca di evidenziarlo. La posta in gioco è la rivitalizzazione completa del centro cittadino che può contare , sul piano economico, su una robusta architrave di cinque milioni di Euro pervenuti a fondo perduto dal Ministero. Una somma che l'Amministrazione comunale intende puntare prima di tutto sul ridisegno dell'area ex Rede. "E contestualmente a quest'operazione - spiega Cucchi - la nostra volontà è di procedere anche a un ridisegno del centro, inteso non soltanto come piazza Maggiolini ma anche come la serie di vie che a essa sono collegate". A riguardo, il primo cittadino parabiaghese afferma di avere già aperto un confronto a tuttocampo con i commercianti del centro. La macchina volta a disegnare il futuro assetto urbanistico nel punto nevralgico di Parabiago è insomma avviata. "Chiaramente - conclude Cucchi - è un progetto che dovrà essere pensato nell'arco dei cinque anni di Amministrazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro