San Giorgio su Legnano ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Inaugurato 'Largo Falcone e Borsellino', un luogo per non dimenticare e riflettere.

Molta emozione e un occhio verso il cielo. A cercare l'impronta di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati barbaramente uccisi nel 1992 da quella mafia al cui contrasto nel segno del ripristino della legalità avevano dedicato tutta la loro vita. San Giorgio su Legnano ha deciso di ricordarli apponendo una targa. "A San Giorgio - spiega il sindaco Walter Cecchin - questo segno importante mancava e me ne scuso per il ritardo con cui abbiamo agito". Autorità civili, religiose e militari si sono strette in un abbraccio alla memoria dei due magistrati siciliani e con loro i ragazzi delle scuole impegnati a portare avanti nel quotidiano la loro azione in difesa della legalità e della pacifica convivenza civile. Quello che era prima un parcheggio si chiamerà ora 'Largo Falcone e Borsellino'. Sulla targa apposta figurano due citazioni. Una è del magistrato Antonino Caponnetto che affiancò nella lotta antimafia i due giudici assassinati: "la mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiorsa". La seconda è, invece, dei cittadini sangiorgesi e recita: "In ricordo di tutte le donne e gli uomini che si sono sacrificati per la lotta alla mafia". "Una firma non dell'amministrazione comunale o del sindaco - aggiunge Cecchin - ma dei cittadini sangiorgesi perché questo deve essere un impegno di tutti noi per non dimenticare chi ha perso la vita per la nostra sicurezza e libertà".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro