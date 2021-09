La UYBA si presenta

Save the date! Giovedì 7 ottobre alle 20 andrà in scena, nel vero senso della parola, la presentazione ufficiale della Unet e-work 2021/2022.

Save the date! Giovedì 7 ottobre alle 20 andrà in scena, nel vero senso della parola, la presentazione ufficiale della Unet e-work 2021/2022. Il set dell'evento sarà infatti il palco del Teatro Sociale Cajelli di Busto Arsizio, uno dei luoghi più rappresentativi, storici della città e il binomio cultura - sport sarà il leitmotiv della serata. Per celebrare il ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria l'evento sarà aperto non solo a stampa, media e sponsor ma anche, gratuitamente, a tutti i tifosi, agli appassionati di pallavolo, agli amanti dello spettacolo. Presenteranno la serata Davide Paniate e Federico Basso, attori e comici ben noti al grande pubblico soprattutto per le numerose partecipazioni a Zelig. La UYBA vuole un grande evento per ricominciare, un evento che solidificherà ancora di più il rapporto con i tifosi e con la città. Durante lo show si alteranno dunque momenti istituzionali, con la presentazione delle atlete e dello staff, comicità, musica e numerosi ospiti. PRENOTAZIONE POSTI GRATUITI (PER TIFOSI E STAMPA) FINO AD ESAURIMENTO - Inviare una mail a uybavolley [at] volleybusto [dot] com con oggetto 'PRESENTAZIONE UYBA' e scrivendo nome e cognome dei partecipanti. Ingresso consentito solo ai possessori di 'green pass' e mascherina obbligatoria.

