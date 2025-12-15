Eurotek Laica UYBA verso il derby con Novara

Un match dal sapore speciale, attesissimo da pubblico e addetti ai lavori. La settimana sarà intensa non solo sul campo, ma anche fuori.

Dopo il week end di riposo, la Eurotek Laica UYBA torna immediatamente al lavoro: già da oggi, lunedì, Boldini e compagne riprendono gli allenamenti con l’obiettivo puntato sul grande appuntamento di sabato sera alle ore 20.30 alla e-work arena, dove andrà in scena l’attesissimo derby del Ticino contro la Igor Gorgonzola Novara.

Un match dal sapore speciale, attesissimo da pubblico e addetti ai lavori. La settimana sarà intensa non solo sul campo, ma anche fuori: con l’avvicinarsi del Natale, giovedì sera alle 19 le farfalle incontreranno nella casa della UYBA gli sponsor per il tradizionale brindisi natalizio.

Subito dopo, però, non ci sarà tempo per festeggiare: il calendario incalza con una serie di impegni di grande prestigio. Si giocherà infatti il 23 dicembre a Bergamo, quindi il 26 dicembre all’e-work arena contro Chieri, mentre il 30 dicembre la UYBA affronterà nuovamente Chieri, questa volta per la gara secca di Coppa Italia, in programma al Pala Fenera. Un vero tour de force che dirà molto sulle ambizioni stagionali delle biancorosse.

