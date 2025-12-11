Futura Volley 6 bellissima!

La Futura Volley Giovani non conosce ostacoli e nel turno infrasettimanale valido come terza giornata del girone di ritorno infila la sesta vittoria consecutiva.

La Futura Volley Giovani non conosce ostacoli e nel turno infrasettimanale valido come terza giornata del girone di ritorno infila la sesta vittoria consecutiva. A fare le spese dello stato di forma eccezionale della squadra di coach Mauro Tettamanti è la CLAI Imola, battuta per 3-1 e fermata sia nella sua serie di successi (cinque a fila) che nel tentativo di agganciare l’ennesimo tie-break della stagione (sarebbe stato l’ottavo) con un quarto set autoritario e di gran qualità.

Mors tua, vita mea dunque, per una Busto Arsizio che non ha nessuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore e che con questo successo puntella con mattoni e cemento il quarto posto, allungando a +5 proprio sulla formazione imolese. Rebora e compagne regalano un’altra prestazione di ottima fattura; a partire da un attacco che ha girato con efficacia e fluidità (44%) per arrivare al buon lavoro a muro (12 quelli punto) che ha per larghi tratti disinnescato le bocche da fuoco emiliane. In doppia cifra vanno una Alice Farina on fire (18 con 3 ace, il 71% offensivo e 5 muri), Veronica Taborelli (16 punti col 41%) e Marika Longobardi, a quota 14 col 42% e un super 52% di ricezione perfetta. Il titolo di MVP finisce però nelle mani di Sophie Blasi, elemento sempre più imprescindibile per la Futura, che abbina precisione in ricezione (75% di positiva e 46% di perfetta) a tanto lavoro in fase difensiva.

Una piccola curiosità: sugli spalti della Soevis Arena era presente una delegazione dell’Us Bormiese, venuta a sostenere due atlete cresciute proprio in Valtellina: Anja Nella e Sofia Schena.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!