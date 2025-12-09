UYBA da sogno: battuta San Giovanni in Marignano 3-1 e sesto posto blindato

Dal secondo set è arrivata la svolta decisiva: coach Enrico Barbolini sceglie di schierare stabilmente Alessia Gennari in posto 4 e la mossa si rivela subito azzeccata.

Grande prova di carattere e qualità per la Eurotek Laica UYBA, che davanti al proprio pubblico della e-work arena supera per 3-1 l’Omag-Mt San Giovanni in M.No e conquista tre punti pesantissimi che blindano uno splendido sesto posto al termine del girone di andata. Un traguardo davvero importante per le farfalle, che grazie a questo piazzamento si guadagnano l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronteranno Chieri, terza forza della graduatoria, nella gara secca in programma il 29 (o 30) dicembre in terra piemontese.

La serata, però, non era iniziata nel migliore dei modi per la formazione biancorossa, che in avvio ha subito l’energia e la determinazione della squadra romagnola, oggi trascinata anche dall’esordio dal primo minuto del neo acquisto, la schiacciatrice cinese Zhuang, protagonista di un’ottima prestazione chiusa con 20 punti a tabellino. Dal secondo set è arrivata la svolta decisiva: coach Enrico Barbolini sceglie di schierare stabilmente Alessia Gennari in posto 4 e la mossa si rivela subito azzeccata. Gennari porta equilibrio in seconda linea, dà sicurezza alla ricezione e offre il suo contributo anche in attacco, tanto da essere premiata a fine gara come MVP del match.

Da quel momento in poi la UYBA cambia completamente marcia e prende in mano la partita con autorevolezza. I set successivi sono dominati dalle farfalle, sospinte dalle folate offensive di Obossa, che chiude con 20 punti risultando la top scorer dell’incontro, e di Parra, autrice di 17 punti. La squadra ha mostrato il suo miglior gioco soprattutto a partire dal servizio, fondamentale che ha fatto la differenza: sono ben 9 gli ace diretti messi a segno, 5 dei quali firmati proprio da Obossa, capaci di spezzare il ritmo avversario e scavare più volte il solco decisivo.

Una vittoria che vale moltissimo, non solo per la classifica ma anche per il morale, perché certifica la crescita del gruppo e regala alla Eurotek Laica UYBA un girone di andata da incorniciare.

