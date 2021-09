"Esperienza, capacità e credibilità"

In attesa del voto del 3 e 4 ottobre, tre domande ai candidati sindaci. Ecco, allora, Fabio Merlotti, sindaco uscente di nuovo 'in corsa' con 'Uniamo Buscate'.

Il 3 e 4 ottobre sarà il momento di recarsi alle urne per eleggere i nuovi sindaci e le future Amministrazioni comunali; ma prima ecco tre domande che abbiamo voluto fare ai candidati delle singole liste presenti al voto. Siamo, allora, a Buscate con Fabio Merlotti, sindaco uscente di nuovo in corsa con 'Uniamo Buscate'. I punti di forza della lista? Grande esperienza e competenza dei candidati, credibilità che deriva da cinque anni densi di impegno, di presenza tra la gente e di progetti conclusi, indirizzati e finanziati, capacità di gestire gli imprevisti, un programma elettorale concreto e non fumoso, ottime collaborazioni e rapporti a livello territoriale. Il progetto più importante del programma? Ce ne sono diversi, molto importanti, alcuni già iniziati che vedranno la conclusione nel prossimo quinquennio (illuminazione pubblica, videosorveglianza / lettura targhe) e altri nuovi. Giusto per fare un paio di esempi: 1) RSA, fiore all’occhiello per Buscate che offrirà servizi di qualità per i nostri anziani nel centro del loro paese, oltre a posti di lavoro; e vedrà una riqualificazione urbanistica del centro e una sua migliore vivibilità, aumentando l’indotto economico per gli esercizi commerciali buscatesi. Quindi, riqualificazione del vecchio cinema dell’oratorio e dell’ex oratorio maschile. Perchè votare la vostra lista? Perché è credibile, fatta di persone serie, con esperienza, che hanno dimostrato di metterci la faccia e di impegnarsi, portando risultati concreti. Perché l’esperienza acquisita sta facendo viaggiare bene il paese e serve dare continuità ai tanti progetti messi in pista e in fase di realizzazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro