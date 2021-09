Si intitola 'Osservando Dante da un'altra prospettiva - Il suo utilizzo in vari periodi storici', l'incontro promosso dall'Anpi di Vanzaghello venerdì 24 settembre.

Si intitola 'Osservando Dante da un'altra prospettiva - Il suo utilizzo in vari periodi storici', l'incontro promosso dall'Anpi di Vanzaghello, con l'Ecoistituto della Valle del Ticino, venerdì 24 settembre, alle 20.45 al centro anziani vanzaghellese. Un appuntamento per conoscere e approfondire ancora meglio la figura del Sommo Poeta e che vedrà due momenti: il primo 'Dante tra fascismo e resistenza' (Claudia Castoldi, tesi di laurea su Dante, il fascismo e gli internati militari), quindi 'Dante uomo del suo tempo' (Giancarlo Restelli, ex docente di storia all'Itis di Legnano). Il tutto accompagnato da intermezzi musicali, a cura di 'Musikademia'.

