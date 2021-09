Vaccinazioni: Lombardia pronta ad aiutare i Paesi africani

Vaccinazioni anti-Covid: Lombardia pronta ad aiutare anche i Paesi africani. Come annunciato dal governatore lombardo, Attilio Fontana, infatti, la nostra Regione proporrà al Governo di avviare una campagna vaccinale in Sierra Leone.

Vaccinazioni anti-Covid: Lombardia pronta ad aiutare anche i Paesi africani. Come annunciato dal governatore lombardo, Attilio Fontana, infatti, la nostra Regione proporrà al Governo di avviare una campagna vaccinale in Sierra Leone. "Non sarà sfuggito - ha spiegato Guido Bertolaso - l'appello dell'Oms quando disse che non è giusto partire con la terza dose se in Africa non è stata fatta neanche la prima. Noi non siamo rimasti indifferenti neappure alle parole del premier Draghi che, in occasione del G20, aveva detto che bisognava fare di più per i Paesi poveri. In Sierra Leone ci sono numeri terribili. Muoiono di parto in media 1.950 mamme su 100.000. Credo che un ruolo della Lombardia sarebbe da esempio e una sfida a tutti gli altri Paesi del mondo. La Sierra ha dimensioni simili a quelle della Regione, anche come popolazione. Proveremo a recuperare i vaccini necessari così da organizzare la distribuzione a partire dalla capitale. 'Sfruttiamo' una campagna di emergenza vaccinale per dare un impulso importante alla vita di queste persone".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro