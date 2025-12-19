Bando strade: "Persa una grande occasione"

La mozione presentata dal gruppo di minoranza Nosate Rinasce, per chiedere la partecipazione del Comune di Nosate al bando ministeriale del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni – che prevedeva contributi fino a 150.000 euro per Comuni con meno di 5.000 abitanti – non è stata calendarizzata in tempo dall’Amministrazione comunale e il bando è scaduto.

“È incredibile constatare come una proposta concreta, che avrebbe permesso al nostro Comune di intervenire immediatamente sulle strade, sia stata ignorata”, dichiara il consigliere comunale Alice Spreafico (Nosate Rinasce). “Avevamo chiesto semplicemente di partecipare a un bando che rappresentava una reale opportunità per migliorare la sicurezza e la manutenzione delle strade, un tema sentito da tutta la cittadinanza. Invece la maggioranza ha scelto di non partecipare a questo bando e non ha neanche convocato un consiglio comunale straordinario per discuterne. Non è accettabile”.

Spreafico aggiunge: “Ci auguriamo che per le prossime occasioni la maggioranza sappia cogliere i finanziamenti che arrivano da Regione o ministero, oppure almeno abbia l’umiltà di ascoltare chi propone iniziative concrete e utili per il paese”.

