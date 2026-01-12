Torna il falò di S.Antonio

La serata di sabato 17 gennaio sarà arricchita da musica e da momenti di ristoro con vin brulé, tè caldo e panettone, per vivere insieme un’atmosfera di festa.

Il Comune di Magenta promuove per sabato 17 gennaio 2026 il tradizionale Falò di Sant’Antonio, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità cittadina.

L’iniziativa si svolgerà alle ore 21 presso l’Ex Area Fiera di via Crivelli, a Magenta, e rappresenterà un momento di aggregazione aperto a tutta la cittadinanza, all’insegna della tradizione e della convivialità.

La serata sarà arricchita da musica e da momenti di ristoro con vin brulé, tè caldo e panettone, per vivere insieme un’atmosfera di festa e condivisione attorno al grande falò.

L’evento è realizzato in collaborazione con importanti realtà associative del territorio: l’Associazione Culturale Ragazzi di Magenta, la Croce Bianca Magenta, l’Associazione Bersaglieri “F. Magna” di Magenta, la Banda 4 Giugno 1859 e la Protezione Civile, il cui contributo risulta fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa.

‘’Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione Comunale e mio personale, un sentito ringraziamento per la disponibilità e il consueto spirito di collaborazione dimostrati. La partecipazione delle associazioni del territorio rappresenta un valore fondamentale per la realizzazione di un evento che appartiene alla storia e alle tradizioni della nostra comunità’’.

‘’La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali costituisce un elemento essenziale per promuovere momenti di aggregazione, valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il senso di comunità, nel rispetto delle norme vigenti e con la massima attenzione alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente’’, commenta l’Assessore Simone Gelli.

