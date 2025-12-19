meteo-top

"Space Economy asset strategico"

La Lombardia, che già oggi ospita un ecosistema avanzato composto da imprese altamente specializzate, università, distretti tecnologici e startup attive nella filiera spaziale, potrà così consolidare il proprio ruolo nei settori più innovativi.
Politica - Christian Garavaglia, Fratelli d'Italia, in consiglio regionale

Dopo l’approvazione dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Christian Garavaglia, Regione Lombardia riconosce ufficialmente la Space Economy come uno degli ambiti più strategici per lo sviluppo del territorio. “Il documento – evidenzia Garavaglia - impegna la Giunta regionale a destinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse a sostegno delle imprese e dei centri di ricerca del settore; a inserire la Space Economy tra le priorità strategiche della Lombardia; a rafforzare la presenza regionale nei programmi nazionali ed europei dedicati alle tecnologie spaziali; e a riferire annualmente al consiglio sugli impatti generati in termini di innovazione, occupazione e competitività”.

La Lombardia, che già oggi ospita un ecosistema avanzato composto da imprese altamente specializzate, università, distretti tecnologici e startup attive nella filiera spaziale, potrà così consolidare il proprio ruolo nei settori più innovativi: dall’osservazione della Terra alle telecomunicazioni satellitari, dalla sicurezza alla mobilità intelligente, fino alle applicazioni per la sostenibilità ambientale.

“Investire nella Space Economy significa investire in futuro, lavoro altamente qualificato, ricerca e competitività” ha dichiarato il consigliere regionale Garavaglia. “La Lombardia ha tutte le carte in regola per guidare questo processo, diventando un punto di riferimento per l’intera filiera spaziale e un hub di attrazione per imprese e capitali internazionali”.

